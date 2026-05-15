Veinte empresas asturianas verifican su huella de carbono en el programa 'Reduce tu Huella'

Participantes del programa 'Reduce tu Huella', impulsado por la Fundación Caja Rural de Asturias y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). - FADE

OVIEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de veinte empresas asturianas han medido y verificado ya su huella de carbono en el marco del programa 'Reduce tu Huella', impulsado por la Fundación Caja Rural de Asturias y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), que ha cerrado su segunda edición con la participación de diez nuevas compañías.

Según han informado las entidades promotoras, estas diez empresas han cuantificado sus emisiones correspondientes a 2024, que ascienden de forma conjunta a 268.309,88 toneladas de CO2 equivalente, conforme a la norma internacional ISO 14064-1 y con verificación independiente a cargo de Bureau Veritas.

Del total de emisiones, la mayor parte corresponde al denominado alcance 3, vinculado a la cadena de valor, con 253.763,04 toneladas, seguido de las emisiones directas (12.488,99) y del consumo de energía eléctrica (2.057,85).

Los resultados verificados se inscriben en el Registro de Huella de Carbono del Principado de Asturias y en el registro nacional, lo que otorga a las empresas un reconocimiento oficial de su compromiso con la descarbonización.

Además del cálculo de emisiones, el programa ha permitido diseñar planes de reducción para el periodo 2025-2029, con un total de 28 medidas agrupadas en ámbitos como la eficiencia energética, la incorporación de energías renovables, la optimización de flotas o la gestión de la cadena de valor y residuos. La renovación de flota concentra el 63,8% del potencial de reducción estimado.

La jornada de cierre de esta segunda edición se celebró en las instalaciones de la cooperativa farmacéutica COFAS, donde tuvo lugar un encuentro entre las empresas participantes y la entrega de diplomas acreditativos.

Durante el acto, se destacó también la posibilidad de compensar emisiones mediante créditos de carbono promovidos por la Fundación Caja Rural de Asturias en proyectos de reforestación y desarrollo rural en la comunidad, como los de Ibias y Cangas del Narcea.

La iniciativa busca facilitar a las empresas herramientas para avanzar en sostenibilidad, adaptarse a las exigencias europeas en materia de descarbonización y mejorar su competitividad, al tiempo que contribuye al desarrollo del medio rural asturiano.

Asimismo, los impulsores del programa han subrayado que el propio proyecto ha calculado su huella de carbono, que se sitúa en 1,15 toneladas de CO2 equivalente.