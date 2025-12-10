La venta de vehículos de segunda mano crece en noviembre hasta las 37.832 unidades en Asturias

Archivo - Concesionario de coches. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asturias cerró noviembre con un total de 37.832 turismos de ocasión vendidos en lo que va de año, lo que supone un crecimiento del 0,3%, según los datos de MSI para GANVAM (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios). Concretamente en noviembre, el mercado regional registró 3.302 operaciones, un 11,6% menos.

A pesar de la caída del mes pasado -debida sobre todo al descenso en las operaciones de empresas alquiladoras, que caen casi un 11%- el ratio vehículo de ocasión y nuevo sigue manteniéndose. De esta forma, en noviembre por cada turismo nuevo se vendieron 1,9 usados. Esta relación asciende a 2,1 en el acumulado, periodo en el que las ventas de usados de hasta cinco años crecen a un ritmo del 6%, concentrando casi el 26% del mercado.

Continuando con el análisis por antigüedad, los datos muestran cómo las ventas de usados de entre ocho y diez años acumulan una subida del 13,7%, hasta alcanzar las 119.078 unidades; mientras que los modelos de más de una década de antigüedad --aunque representan el 57,2% del total del mercado-- crecen a un ritmo del 4%.

El peso de los modelos más antiguos en el mercado de segunda mano explica que la antigüedad media del vehículo usado vendido en España se sitúe en los 11 años, superando los 15 en el caso de las ventas entre particulares y poniendo de manifiesto las dificultades que tiene gran parte de la población para acceder a soluciones de movilidad eficientes.

De hecho, al analizar las ventas por fuentes de energía, los datos muestran que las ventas de eléctricos puros subieron un 52,6% hasta noviembre, con un volumen de 26.313 unidades; mientras que los híbridos enchufables subieron un 41,4%, hasta alcanzar las 39.549 unidades vendidas en lo que va de año.