Las ventas del sector servicios aumentan en Asturias un 1,1% en agosto

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OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Asturias aumentó su facturación un 1,1% el pasado mes de agosto respecto al mismo periodo del año anterior, 4,9 puntos menos que la media nacional, que fue del 6%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

E l sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en agosto con País Vasco (+10,80%), Galicia (+8,90%) y Madrid (+7,40%) a la cabeza, excepto en Baleares en donde el índice cayó un 0,3%.

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 3,3% en Asturias, 2,2 puntos menos que la media nacional (5,5%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 2,0% en Asturias respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades con Canarias registrando el mejor dato, un 2,07% más, y Aragón el peor, con una subida del 0,24%.