Verónica Barbero (Sumar) abre este jueves en Oviedo la tercera jornada de la Escuela de Verano Laboralista Anita Sirgo

Jornada inaugural de la II Escuela de Verano Laboralista Anita Sirgo en Oviedo, este martes. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, inaugurará este jueves en la Universidad de Oviedo la tercera jornada de la Escuela de Verano Laboralista Anita Sirgo con la ponencia Trabajo decente y democracia frente a la amenaza reaccionaria.

A las 11.30 horas tendrá lugar la mesa redonda Conflictos laborales pasados, presentes y futuros: una reflexión sobre su transformación, que moderará el secretario de Acción Sindical de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Javier Pacheco. En el debate participarán la portavoz de CCOO Tania Alonso; un representante sindical en Amazon; y el autor de No era imposible, crónica del conflicto laboral en Duro Felguera, Alejandro Álvarez.

Posteriormente, a las 13.00 horas, la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas Baamonde mantendrá un coloquio con el rector de la Universidad de Oviedo y catedrático de Derecho Constitucional, Ignacio Villaverde. Ambos ponentes dialogarán acerca de "la construcción constitucional del conflicto colectivo".

Por la tarde, a las 17.00 horas en la Capilla Universitaria del Edificio Histórico, el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Santiago de Compostela José María Miranda Boto ofrecerá la ponencia titulada Las relaciones laborales en la música clásica. Contará con el acompañamiento musical de la soprano Ana Nebot y del pianista Julio César Picos.