VESU 2026 desvela su cartel: María Arnal, Depresión Sonora y Dora Band lideran el festival

Cartel de la nueva edición del Festival VESU. - VESU

OVIEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

María Arnal, Depresión Sonora, Dora Band y Puño Dragón encabezan el cartel de VESU 2026. La catalana Arnal dará en Oviedo su único concierto en Asturias presentando su espectáculo AMA.

El festival de música independiente que patrocina la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y el concejo de Ribera de Arriba y que se va a celebrar del 26 al 28 de junio suma así una nueva edición por la que pasarán nombres clave de la escena actual.

Entre las bandas que se suban al Escenario Vibra Mahou estarán Depresión Sonora, que llegará a VESU para defender su nuevo trabajo Los Perros No Entienden Internet, un disco que le ha catapultado dentro de la escena independiente de nuestro país.

En esta misma línea, hablar de Pimp Flaco y de Kinder Malo es hacerlo de dos de los nombres con mayor peso en la escena urbana independiente española. Ambos llegan de la mano de Dora Band, la evolución como grupo de su proyecto Dora Black, para dar su primer y de momento único concierto en el Principado.

También se suma Puño Dragón, que ha pasado de ser una promesa a consolidarse como una de las realidades más potentes del panorama musical actual. La banda de rock alternativo formada por Rafa Tarsicio (ex-Tigra), Germán Mingote (Mingote), Manu Huertas (The Parrots) y Erik Iglesias (Destino 48) cuenta con un particular imaginario musical que se nutre del rock tradicional, incorporando sonoridades propias de la escena actual. El cuarteto vuelve a su casa, Oviedo, para redondear la gira de su consagración.

A ellos se une Mujeres. Después de más de una década y seis discos de estudio, el trío barcelonés no pierde el pulso ni la frescura y llega a VESU con su séptimo disco.

El cartel continúa creciendo con propuestas como Sobrezero, cuyo debut Hasta que el mundo estalle no solo da título a su primer disco sino que también define la premisa sobre la que el quinteto piensa seguir creando, creciendo y tocando.

VESU contará también con Las Petunias. Este trío madrileño ha logrado capturar algo que rara vez se encuentra: la esencia cruda y encantadora de la juventud. Ese aire de renovación también lo representan DenisDenis que, con La virtud del alba bajo el brazo, llegan desde Cádiz como muestra del momento que vive la escena independiente española.

El cartel de VESU 2026 sigue con Begut, que ya estuvo en el festival como parte de la banda de Carlos Ares, presenta ahora su primer álbum. Así mismo desde fuera de nuestras fronteras, y tras un par de años de intensas giras por Reino Unido y Europa, VESU apuesta por el rock crudo y el pop de Snake Eyes. Por último, como guiño a todos los públicos, el cartel se completa con la Billy Boom Band, que se define como una banda de rock para niños apta para mayores. Serán los encargados de cerrar la edición de este año en la Central Artística de Bueño, en un gesto hacia las familias que apoyan el festival.

El tercer tramo de abonos de VESU está disponible en la web www.vesuoviedo.com a un precio de 50euro+(G.G.).