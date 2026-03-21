Vibra Mahou Fest Gijón refuerza su apuesta por el talento asturiano en su quinta edición

La Dj Lucía Dilema. - VIBRA MAHOU

OVIEDO 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vibra Mahou Fest Gijón celebrará el próximo 16 de mayo su quinta edición en el Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro con un cartel que combinará artistas consolidados y propuestas emergentes, al tiempo que refuerza su apuesta por el talento asturiano.

El festival, impulsado por la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas, volverá a contar con DJs de la región para ambientar la jornada entre las actuaciones de las bandas y artistas del cartel. En concreto, participarán los asturianos Lenttach, La Güeriata, Kapi, Lucía Dilema y Gagu, junto al gallego Edu Romero y el palentino Mr. Cong, habituales de esta cita.

En cuanto a las actuaciones en directo, el evento incluirá también representación local con la presencia del grupo gijonés Drugos, además de otros artistas como Alcalá Norte, Anabel Lee, Fillas de Cassandra, Ginebras, León Benavente y Parquesvr.

Más allá de la música, el festival contará con una Zona Gastro con varios 'food trucks', en su mayoría de la región, así como espacios de descanso y distintas experiencias ligadas a la cultura cervecera.