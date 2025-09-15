La viceconsejera de Derechos Ciudadanos llama a "unir fuerzas" para "frenar la ola reaccionaria".

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, hizo este lunes un llamamiento a todos los demócratas para "unir fuerzas" y frenar la "ola reaccionaria" que recorre el mundo. Lo ha hecho durante el acto de instalación de seis stolpersteine en Mieres, en memoria de otras tantas víctimas asturianas del nazismo, desde donde ha alertado del riesgo real de una involución si no se desenmascara a la ultraderecha y su modelo político, social y económico que, ha enfatizado, "no es nuevo".

"El fascismo no es algo irrelevante: juega con la vida de las personas y cambia los destinos de los pueblos. En ese sentido, creo que todas las personas que defendemos la democracia tenemos que unir fuerzas contra esa ola reaccionaria que no solo está en Europa, ahora también en Estados Unidos", ha lamentado González Prieto.

Con ese llamamiento, la viceconsejera ha enlazado la historia de los seis mierenses que estuvieron en campos de concentración nazis con el resurgimiento de fuerzas antidemocráticas que ponen en jaque los sistemas democráticos.

"En Asturias no nos resignamos y queremos que la dignidad y la memoria de todas las personas que lucharon por la democracia sea reconocida. Al mismo tiempo, hacemos un llamamiento a frenar el fascismo, porque los hechos tienden a repetirse y, a veces, desde la política, se lanzan mensajes muy peligrosos", alertó.

La colocación de las piedras de la memoria comenzó en Siana, en recuerdo de Juan Mateo Iglesias; continuó en Uxo, con un adoquín para David Moyano Tejerina y otro para Alberto Magdalena Forcelledo, y finalizó en Turón, donde otros tres elementos testimonian la memoria de Rafael Álvarez López, Nicolás Álvarez Morán y Manuel Fernández Fernández.