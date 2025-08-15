Viella arranca este viernes su fin de semana de fiestas patronales con misa, vermut y verbena

El alcalde de Siero, Ángel García y la concejala de Infraestructuras Urbanas, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, Sonia Lago con miembros de la asociación de festejos "Viella en Fiestas". - SIERO

OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Viella (Siero), inicia este viernes el grueso de su programación festiva con actividades religiosas, gastronómicas y musicales. La jornada comenzará a las 12.45 horas con la misa en honor a la patrona, seguida de la procesión por las calles del pueblo y de una sesión vermut con la puya'l ramu.

Por la tarde, a las 18.00 horas, se celebrarán juegos infantiles y, a las 20.30 horas, un food truck, "El Continental", ofrecerá productos para los asistentes. La programación musical arrancará a las 22.00 horas con la actuación del grupo juvenil "Mëys Casse" y continuará a las 23.00 horas con la segunda gran verbena, animada por DJ Discoastur y Nacho Otero.

Este arranque de fiestas, que ha tenido lugar tras el jueves de apertura con el "Paxarrazu", la gira del agua y la XV Gran Corderada, continúa el sábado con la I Concentración de Coches Clásicos de Viella a las 12.30h, seguida a las 13.00h de sesión vermut.

Ese mismo día, a las 17.00h se celebrará la misa en honor a los difuntos de la parroquia y, a las 18.00h comenzará el reparto del bollu y la botella de vino hasta las 21.00h. La recogida de tortilla para el XIX Concurso de Tortillas será desde las 21.30 hasta las 22.00h. A las 23.00h empezará la orquesta Paréntesis y DJ Discoastur, y a las 00.30h tendrá lugar la gran quema de fuegos artificiales.

La programación se prolongará hasta el domingo 17, cuando se disputará la carrera de promoción a las 10.30h. A las 11.00h se celebrará el XVI Open BTT Infantil Viella y el XIX Futurobike. La programación se cerrará a las 13.00h con la última sesión vermut.

El alcalde de Siero, Ángel García, anima a vecinos y visitantes a acudir a las celebraciones: "Estas fiestas son un momento de encuentro para los vecinos y aportan mucha vida al pueblo".