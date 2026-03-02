Villaverde condiciona el cumplimiento de las obras del campus de El Cristo al PERI y a la financiación del Principado

Archivo - Interior del edificio de Silicosis. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha reiterado este lunes que la única posibilidad de que la institución académica cumplam con su compromiso es que el Gobierno del Principado de Asturias haga dos cosas: redactar el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) y concretar el cuadro financiero de la operación.

A preguntas de los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, Villaverde ha subrayado que sin el PERI, no pueden avanzar porque es "la condición necesaria e indispensable para ejecutar obra, incluso para poder licitar las obras en ese espacio". Ha añadido que no puede ser abordardo este asunto con fondos propios y ha recordado que el Principado se comprometió a financiar una actuación que ronda "algo más de 100 millones de euros".

En este contexto, ha recordado que la Universidad ha cumplido todos los compromisos adquiridos hasta la fecha, tramitando en tiempo y forma la solicitud de cesión de los edificios del antiguo HUCA, impulsando y presentando públicamente el anteproyecto del campus del Cristo y remitiendo hace más de un año al Gobierno autonómico un borrador del protocolo de acuerdo con cronograma, hitos y cuadro financiero. Ese protocolo, ha indicado, pretende "poner negro sobre blanco los compromisos de ambas instituciones y la agenda de trabajo", y sigue pendiente de firma por parte del Ejecutivo autonómico.

RECHAZO A SOLUCIONES "TRANSITORIAS"

El rector ha insistido en que "no hay soluciones transitorias" para la Facultad de Ciencias en Llamaquique. "No hay solución B, no hay plan B", ha remarcado. El único escenario que contempla la es el traslado definitivo de Ciencias al edificio de Silicosis, en el futuro campus del Cristo, cuando el inmueble y su entorno reúnan las condiciones adecuadas para la actividad docente e investigadora.

Villaverde ha explicado que el desarrollo del nuevo campus se hará por fases siendo primero Silicosis, luego Consultas Externas y por último el gran aulario en el antiguo Materno-Infantil. El rector ha diferenciado esa planificación por fases de cualquier solución "transitoria" que suponga mover Ciencias a una sede no definitiva.

El rector ha recordado el plan previsto para los tres edificios cedidos por la Seguridad Social. Silicosis albergará despachos del profesorado, sedes departamentales y laboratorios científicos; las antiguas consultas externas concentrarán dependencias administrativas, decanatos, servicios comunes y biblioteca; mientras que el Materno-Infantil se destinará a un gran aulario para Ciencias, Formación del Profesorado e Informática.

Según ha explicado, la rehabilitación prioritaria de Silicosis permitirá subir primero a la Facultad de Ciencias y, eventualmente, habilitar aulas en algunas plantas, lo que facilitaría la liberación del actual edificio de Ciencias en Llamaquique para su cesión al Principado y la futura concentración de sedes judiciales.

DISPOSICIÓN A AYUDAR

En cuanto a la dispersión de sedes judiciales, ha apuntado que no es un problema de la Universidad. "Ni nosotros lo hemos presionado, ni es responsabilidad nuestra solucionarlo. Eso es responsabilidad del Gobierno del Principado. A nosotros nos han pedido ayuda y desde luego que vamos a ayudar", ha dicho.

Sobre la relación con el Ejecutivo autonómico, ha negado que exista una "minicrisis" y ha enmarcado las discrepancias en "los lances propios de la gestión pública". "Hay veces en las que obviamente podemos discrepar, pero no cabe duda que encontraremos la senda del acuerdo como hasta la fecha", ha afirmado.

Por último, el rector ha señalado que no tiene aún convocatoria para la reunión anunciada por el presidente del Principado, Adrián Barbón, para "acelerar el proceso", pero ha dicho que no duda ni de la voluntad del jefe del Ejecutivo, ni de la del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, que en privado y en público le ha trasladado su compromiso.