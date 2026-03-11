Villaverde se pregunta de dónde van a salir las plazas entre el Sespa y la Alfonso X El Sabio

Ignacio Villaverde - EUROPA PRESS

OVIEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha manifestado este miércoles, a preguntas de los periodistas, cierta sorpresa acerca del convenio suscrito entre el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) y la Universidad Alfonso X El Sabio, que comenzará a dar clases en Oviedo, para que sus alumnos realicen prácticas en hospitales públicos y centros de salud asturiano.

Ha recordado Villaverde que la universidad pública ya tiene asignado un número de plazas determinado para tal fin. De hecho, ha comentado que a la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo se le ha dicho desde el Principado que no podían ofertar más plazas para prácticas.

"Me intriga saber de dónde van a a salir esas plazas y dónde", ha comentado en relación al nuevo convenio del Sespa con el centro adscrito que se instala en Oviedo.

Ha recordado además Villaverde que en Asturias existen tres hospitales universitarios, el HUCA en Oviedo, el de Cabueñes en Gijón y el de San Agustín en Avilés. El resto de hospitales asturianos son asociados, una diferencia "relevante", según Villaverde, porque para que hubiese presencia de universidades privadas en los centros universitarios mencionados necesitarían autorización de la Universidad de Oviedo.

La institución pública no cedería "en ningún caso" plaza alguna en esos tres centros para una entidad privada, ha advertido el rector de la Universidad de Oviedo, que entiende que las prácticas para alumnos del Alfonso X El Sabio serán en los hospitales asociados.

La Universidad de Oviedo, ha subrayado, ha de tener "prioridad". "No podemos impedir que los estudiantes de instituciones privadas hagan prácticas en el sistema público, pero lo que sí pedimos es que eso no vaya en detrimento de las plazas que nos asignan a nosotros", ha argumentado.

ACUERDO PSOE E IU

En la misma rueda de prensa, el Rector ha sido preguntado acerca del acuerdo entre partidos que sustentan el Gobierno asturiano, PSOE e IU, para restringir la llegada a Asturias de más centros privados y para comenzar a trabajar en una ley autonómica de universidades que sitúe a la Universidad de Oviedo como eje del sistema de educación superior en Asturias.

"La Universidad no necesita convertirse en eje del sistema de educación superior en Asturias; ya lo es", ha comentado Villaverde, satisfecho, no obstante con el reconocimiento y sin entrar en el acuerdo político.

"Yo siempre lo que he reclamado es el que se ponga en valor a la universidad pública de Asturias y que para dar la bienvenida a iniciativas privadas en ese ámbito no hace falta hablar mal de una institución que creo que ha cumplido su misión y seguirá cumpliéndola a lo largo de los años", ha apuntado.

En relación a la norma autonómica que anunciaron los partidos sobre universidades, Villaverde, que es experto en Derecho Constitucional, ha advertido que el margen que tienen las comunidades autónomas en esa materia es muy pequeño. "Entiendo que lo que se podrá regular son exclusivamente cuestiones de procedimiento", ha apuntado.