Villaviciosa calienta motores para la Ruta Imperial Carlos V, que celebra su 41 aniversario el 24 de agosto

José Antonio Fernández Costales, concejal de deportes, Manolo Villazón, presidente del Club de Atletismo Villaviciosa - El Gaitero, Iván Rubio, atleta del club maliayo, presentan la 41 edición de la Ruta Imperial Carlos V Tazones-Villaviciosa. - AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ruta Imperial Carlos V Tazones-Villaviciosa celebrará su 41 edición el próximo 24 de agosto. Los interesados en participar podrán inscribirse hasta el próximo 19 de agosto en la web municipal.

La salida desde Tazones será a partir de las 11.00 horas y llegará, como indica su nombre, a Villaviciosa, según han informado desde el Ayuntamiento.

La prueba, organizada por el Club Atletismo Villaviciosa con el apoyo del Ayuntamiento y diversas empresas colaboradoras, es una de las más longevas de Asturias.

La primera edición se celebró en 1981 y desde hace nueve años forma parte del programa de actos de la recreación histórica del Primer Desembarco de Carlos V, que se desarrollará los días 24 y 25 de agosto en Tazones y Villaviciosa.

En la edición de 2024, los vencedores fueron Alicia González Ruiz (Relieve), que batió el récord femenino de la prueba con 42 minutos y 29 segundos, y Alejandro Onís (Oriente). El récord masculino sigue en poder de Iván Hierro desde 2009, con un tiempo de 35 minutos y 15 segundos.