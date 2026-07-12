Villaviciosa plantea una nueva regulación de aparcamiento en Tazones ante su "colapso"

Archivo - Tazones, Villaviciosa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gobierno municipal de Villaviciosa ha emitido un bando informativo por que informa a vecinos y establecimientos comerciales de Tazones de la nueva regulación y ordenación del tráfico y el estacionamiento durante el verano, ante el "colapso" y la falta de hueco para estacionar en la villa marinera.

El Ayuntamiento ha convocado una asamblea ciudadana para este lunes 13 de julio, a las 19.00 horas en el restaurante Carlos V de Tazones, con el objetivo de abordar la propuesta de una nueva regulación para el acceso de vehículos al núcleo urbano y el estacionamiento en el aparcamiento municipal durante la temporada estival.

A través de un bando emitido por la Alcaldía, el gobierno municipal ha informado de que esta medida responde a los graves problemas de tráfico, saturación y falta de espacio detectados en el núcleo urbano, donde constan registrados 104 vehículos de residentes empadronados para un total de 66 plazas disponibles.

La iniciativa busca dar cumplimiento a la normativa derivada de la catalogación de Tazones como Bien de Interés Cultural (BIC) y a las exigencias de calidad de la asociación "Pueblos Más Bonitos de España".

La regulación establece franjas horarias para acceder y aparcar en el aparcamiento municipal, con tarifas por hora y diarias, así como abonos mensuales y de temporada. Los vecinos empadronados mantendrán el derecho al acceso de vehículos y al estacionamiento gratuito, incluso dentro del aparcamiento regulado si no hubiese espacio en el casco urbano.

También se han previsto autorizaciones específicas para residentes no empadronados con justificación de vivienda, propietarios de garajes o comercios, servicios esenciales, personas con movilidad reducida y profesionales de la Cofradía de Pescadores y del Puerto de Tazones.

La gestión del servicio se adjudicará a una empresa especializada y la recaudación se destinará íntegramente a cubrir los costes del servicio o a mejoras en el propio núcleo de Tazones. Paralelamente, el consistorio ha explicado que el nuevo plan general prevé la creación de aparcamientos disuasorios externos debido a las restricciones de ampliación por protección ambiental y patrimonial.