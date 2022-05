'Visita Gijón' saca a licitación la creación de un motor de reservas de turismo activo, visitas y experiencias

GIJÓN, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El área de Turismo del Ayuntamiento gijonés, 'Visita Gijón/Xixón', ha sacado a licitación la creación de un motor de reservas de actividades de turismo activo, visitas guiadas y otras experiencias turísticas.

Según una nota de prensa de 'Visita Gijón', la puesta en marcha de la nueva plataforma web está previsto que esté lista para finales de 2022. La iniciativa está financiada por la Mesa de Concertación Social Gijón Transforma para la ayuda a la comercialización de los productos turísticos y a la digitalización de las empresas de turismo de experiencias.

El director de 'Visita Gijón', Daniel Martínez Junquera, ha destacado que, "además de centralizar en una sola plataforma toda la oferta de la ciudad, también servirá de escaparate para las empresas, que podrán mostrar todas sus actividades".

También podrán utilizarla para comercializar sus productos y servicios en sus canales directos, mientras que para los turistas también será más fácil encontrar diferentes opciones para disfrutar de su estancia en la ciudad.

"La idea es posibilitar la compra de toda la experiencia turística del futuro visitante desde el momento de interés por el destino sin tener la necesidad de cambiar de plataforma", ha explicado Martínez Junquera.

Como ejemplo, se podrán reservar cursos de surf, paseos en barco, vuelos en parapente o globo, motos de agua, visitas y rutas guiadas temáticas, experiencias gastronómicas y todas aquellas actividades que las empresas vayan sumando a su oferta.

También se podrán adquirir los productos propios de 'Visita Gijón', como Gijón Gourmet, Gijón/Xixón Goloso o Ruta de la Sidra Xixón.

"De esta forma se dará un impulso a la comercialización y digitalización de todo tipo de actividades turísticas", ha añadido Martínez Junquera.

Según lo determinado en el pliego técnico, tendrán cabida en esta plataforma de comercialización las empresas que ofrezcan productos/servicios en Gijón, que firmen un acuerdo de compromiso y que estén vinculadas con Visita Gijón.

Por otro lado, desde 'Visita Gijón' se ha destacado que mayo va a cerrar su turismo de eventos y negocios con dos congresos internacionales; 42 Colloquium Spectroscopicum Internationale, que se inaugurará el próximo lunes; y el 21th International Symposium on Bioluminescence and Chemiluminescence & Xix International Symposium on Luminescence Spectrometry (31 e mayo), ambos el Palacio de Congresos del recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.