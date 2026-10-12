Vivienda, cultura y democracia: las grandes reivindicaciones de la 44ª edición de KBUÑS en Gijón

Clausura de la 44ª edición de los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes. - KBUÑS

OVIEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 44 edición de los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes (KBUÑS) ha finalizado este lunes con la reivindicación de la vivienda pública y asequible para garantizar los derechos y la emancipación de la juventud.

Según ha informado la organización en nota de prensa, la vivienda, la participación democrática y el acceso a la cultura han centrado las reflexiones de la última edición de estos encuentros, que han servido para analizar algunos de los principales desafíos que afronta la juventud y compartir experiencias y propuestas para avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y participativa.

Las sesiones iniciadas el viernes han planteado la necesidad de abordar la vivienda como un derecho y una necesidad básica, y no desde la lógica del mercado. También se ha destacado la importancia de reforzar la protección de las personas inquilinas y generar alianzas entre las administraciones, las entidades sociales, las asociaciones vecinales y otros agentes implicados.

Por otro lado, las jornadas se han centrado en la defensa de los derechos de la juventud, enfatizando que la participación juvenil "debe ir más allá" de la consulta y traducirse en una capacidad real para intervenir en los procesos deliberativos y en la toma de decisiones.

La cultura se ha abordado, asimismo, como una herramienta para "construir democracia, facilitar el diálogo entre realidades diversas y reforzar la cohesión social".

La 44 edición de los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes, celebrada desde el 9 de octubre y hasta este lunes en la Escuela de Comercio de Gijón, ha reunido a jóvenes y profesionales para reflexionar sobre el derecho a participar en democracia, el acceso a una vivienda digna y el derecho a la cultura y a los derechos sociales.