Vivienda estudiará, a petición del Ayuntamiento, ampliar las zonas tensionadas en Avilés más allá de La Magdalena

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, y el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, se reúnen con la concejala delegada de Vivienda de Avilés, Ana Solís. - PRINCIPADO

OVIEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico ha indicado este martes que el Principado, a petición de la concejala delegada de Vivienda de Avilés, Ana Solís analizará durante los próximos meses y estudiará extender las zonas tensionadas a todo el concejo, más allá del barrio de La Magdalena, que es por ahora el único que cumple los requisitos para ser declarado zona tensionada.

"Vamos a estudiar todo lo que resta de Avilés y añadir también el Concejo de Muros de Nalón, que también nos ha sido solicitado por parte de un acuerdo plenario del Partido Socialista y de Izquierda Unida de Muros. Por lo tanto, será lo próximo que vayamos a hacer", dijo Zapico.

Zapico, y el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, se reunieron este martes con la concejala delegada de Vivienda, Consumo, Memoria Democrática y Normalización Llingüística de Avilés, Ana Solís, para tratar sobre las políticas de vivienda en el concejo.

Ha explicado que la próxima semana ya se publicará en el BOPA la declaración de zona tensionada del barrio de la Magdalena, en Avilés, único que ha cumplido con los parámetros que se establecen en la ley de vivienda. En total son doce las zonas de vivienda tensionadas en el Principado en las que trabaja la Consejería en todo el Principado.

"Seguimos creyendo, ya en términos políticos, que el precio de la vivienda está disparatado, que es inasumible. Los niveles de especulación que se están produciendo con la vivienda, que es un bien de primera necesidad, que es un derecho que además la Constitución consagra, y tenemos una herramienta que es la Ley de Vivienda y por lo tanto vamos a exprimir al máximo las posibilidades que esa ley nos ofrece", dijo.

Por su parte la concejala de Avilés, Ana Solís, ha destacado que el Pleno de Avilés aprobó recientemente aumentar la solicitud a la zona de los barrios del sur, La Luz, Villalegre y LLaranes y El Pozón.

"Nuestra intención siempre fue que esas zonas no fueran simplemente unos barrios ya que creemos que a la ciudad está viniendo mucha gente a vivir, está aumentando mucho la presión sobre los precios de la vivienda y nosotros venimos a solicitar que se estudie la declaración de todo el municipio como zona tensionada, que se amplíen esos estudios en la medida de lo posible", dijo.