Vox acusa a Canteli de aplicar criterios personales para decidir qué conciertos se celebran en la plaza de la Catedral

Archivo - La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha criticado las declaraciones del alcalde, Alfredo Canteli, quien ayer aseguró que los conciertos de San Mateo no volverán a celebrarse en la plaza Alfonso II El Casto mientras sea regidor. "Esto evidencia, una vez más, la forma de gobernar del Partido Popular; sustituir los criterios objetivos por decisiones personales", ha afirmado.

Peralta ha recordado que "la plaza de la Catedral no está vetada a la música". "La cuestión, por tanto, no es si puede haber música en ese espacio, sino por qué el Partido Popular decide que unas actuaciones son admisibles y otras no", ha añadido.

La edil ha señalado a través de una nota de prensa que "la contradicción resulta aún más evidente, si recordamos lo ocurrido durante las pasadas fiestas de San Mateo, cuando la fachada de la Catedral fue utilizada para proyectar banderas palestinas en un acto de evidente contenido político, que generó una enorme polémica entre los ovetenses". "En aquel momento no escuchamos al alcalde proclamar el 'mientras yo sea alcalde' que aquello no volvería a suceder, ni mostrar la misma firmeza que ahora exhibe para impedir determinados conciertos", ha apostillado.

Peralta ha insistido en que "si el criterio del Partido Popular es preservar el entorno de la Catedral y el respeto debido, a uno de los principales símbolos históricos y religiosos de Oviedo", contará con el apoyo de Vox. No obstante, ha apuntado que ese criterio, debe aplicarse "siempre y a todos por igual". "No puede convertirse en una herramienta que se utiliza según quién organice el acto o cuál sea el mensaje que se transmite", ha enfatizado.

Vox considera que "la plaza de la Catedral no puede ser un espacio donde se prohíban unas actividades, mientras se toleran otras de carácter político o ideológico". Para Peralta, "esa doble vara de medir, es impropia de un gobierno serio y transmite la sensación de que las decisiones no responden al interés general, sino a la conveniencia política del momento".

La edil ha exigido al equipo de gobierno "coherencia". "Los espacios públicos pertenecen a todos los ovetenses y su utilización debe regirse por normas claras, objetivas y aplicadas con igualdad, no por frases grandilocuentes como 'mientras yo sea alcalde', que reflejan una concepción excesivamente personalista de la gestión municipal", ha afirmado. Para Peralta, "la plaza de la Catedral merece respeto siempre. Sin excepciones y sin prohibiciones selectivas".