Vox advierte de la "falta de planificación" en Oviedo en la gestión de desbroces en la zona rural

OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha advertido este martes de la falta de planificación y el caos del PP en la gestión de los desbroces municipales, una situación que deja a los barrios y a la zona rural en el más absoluto abandono.

Y ha indicado que "el Oviedo verde del que presume el alcalde, Alfredo Canteli, es el de la maleza que cubre caminos y carreteras, que soportan los vecinos de la zona rural y de los barrios desde hace meses, gracias a la nefasta y desastrosa gestión del PP".

Peralta ha señalado que el equipo de gobierno ha sido incapaz de organizar con seriedad los trabajos para garantizar el mantenimiento de caminos y cauces: "Han improvisado cuando se tuvo que modificar el contrato inicial, han intentado encadenar dos contratos y les ha salido mal, generando retrasos injustificables que han hecho alzar la voz a los vecinos y a la oposición, ¿Qué credibilidad tienen las palabras del concejal de la zona rural cuando hace un año prometía solucionar de forma inminente el problema de los desbroces?".

Sostiene además que el "PP no deja de repetir los mismos errores: pliegos de contratos mal redactados, paralización de licitaciones, retrasos y sobre costes de casi 100.000 euros en dos contratos puente para tres meses. Lo más grave es que estamos mediados de agosto y prácticamente no se ha desbrozado nada".

Critica al alcalde del PP por hablar de grandes proyectos, de Oviedo capital verde y de propaganda turística, "pero ni siquiera es capaz de garantizar que los vecinos puedan caminar por sendas limpias y seguras. Lo que sufrimos es abandono, descoordinación y falta de respeto a quienes viven en la zona rural y en los barrios", incide la portavoz de en el Ayuntamiento de Oviedo Vox.

"Los ovetenses merecen gestión real, ni excusas ni propaganda. Desde Vox seguiremos fiscalizando cada paso de este gobierno para que de una vez por todas se cumpla con lo básico: mantener nuestra ciudad y nuestra zona rural en condiciones dignas", concluye Peralta.