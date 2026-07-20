Vox alerta de un "aluvión de vecinos" a los que les llegan multas de la ZBE de Oviedo por acceder a parkings autorizados

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, y la concejala Alejandra González. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha alertado este lunes de la existencia de un "aluvión de vecinos" a los que les han llegado multas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) por acceder a aparcamientos autorizados dentro del anillo interior.

En una rueda de prensa, Peralta ha mostrado el cartel de un aparcamiento de un supermercado ubicado dentro de la zona de restricciones del centro de Oviedo, y ha asegurado que tanto vecinos que han entrado a ese parking como residentes en el anillo interior o personas que no residen en Oviedo pero sí trabajan en la zona, han recibido multas a pesar de que todas estas excepciones están contempladas en la ordenanza.

La portavoz de Vox ha criticado que el Ayuntamiento se haya gastado "millones de euros" en colocar "un montón de cámaras en Oviedo" para garantizar que la ZBE no afectaría a los vecinos y sin embargo, "no está funcionando" como debería y está "complicándoles la vida".

Ahora son los vecinos los que deberán demostrar que no han infringido la ordenanza, algo que la portavoz municipal ha criticado, remarcando que cuando el ciudadano falla, la administración "es implacable" y "no perdona una", pero cuando es la administración la que no cumple, se desconocen las consecuencias que vaya a haber.

Peralta ha detallado que se han producido 37.850 denuncias en cuatro meses, de las cuales, más de 22.000 "han tenido que ser invalidadas por el Ayuntamiento".