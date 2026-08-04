Vox alerta de la "grave" inseguridad en el Centro de Menores de Sograndio tras la fuga de cinco internos

Archivo - La presidenta de Vox Asturias y portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Junta General del Principado, Carolina López. - VOX - Archivo
OVIEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha denunciado este martes la "grave situación de inseguridad" que se vive en el Centro de Menores de Sograndio, tras la fuga de cinco internos que están siendo buscados por la Guardia Civil.
A través de una nota de prensa, López ha señalado que este altercado se ha producido después de que su formación haya advertido "en numerosas ocasiones" de que las instalaciones eran "un auténtico polvorín". A su juicio, tanto el presidente del Principado, Adrián Barbón, como el consejero de Hacienda y Justicia, Guillermo Peláez, optaron por "negar la mayor" y "rehuyeron asumir sus responsabilidades". "Barbón ha negado reiteradamente la situación del centro y continúa ocultando el colapso del centro de menores", ha remarcado la portavoz.
Ante este último suceso, la diputada ha urgido al presidente autonómico a que ponga en marcha medidas de manera inmediata y "se deje de falsos titulares" que, en su opinión, solo contribuyen a que "existan revueltas y fugas". En este sentido, ha sostenido que el Gobierno autonómico "no puede seguir mirando hacia otro lado" al tratarse de un centro de responsabilidad penal con menores conflictivos internos por cometer delitos, al tiempo que ha pedido abandonar "políticas buenistas" que pongan en peligro la integridad del personal y de los propios menores.
López ha afirmado que "la gestión de Barbón ha convertido Sograndio en un entorno totalmente inseguro, donde el personal acude a su puesto de trabajo con miedo e incertidumbre ante la falta de control diario". Igualmente, ha criticado que el Gobierno haya apostado por mantener a una directora que, a su juicio, no cumple con sus funciones y ha recordado que en el Pleno parlamentario de junio su partido ya exigió el cese inmediato de la responsable del centro, sin que la presencia de la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, haya mejorado la situación.
Vox ha registrado formalmente en la Junta General la solicitud de comparecencia del consejero Guillermo Peláez, de la viceconsejera de Justicia y del jefe de servicio de Justicia del Menor para abordar la situación del recinto. "Si el Principado no restaura el orden de manera urgente, el centro de Sograndio seguirá expuesto a sucesos de aún mayor gravedad", ha concluido López, responsabilizando de ello a la "inacción, dejadez y pasotismo" del Ejecutivo autonómico.