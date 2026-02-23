Vox alerta de la "situación dramática" de la pobreza en Asturias y pide un "giro radical" en políticas sociales

La diputada de Vox Asturias Sara Álvarez Rouco. - VOX ASTURIAS

OVIEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en la Junta General Sara Álvarez Rouco ha alertado este lunes de la "situación dramática" de la pobreza en Asturias a la luz de los últimos datos conocidos y ha pedido un "giro radical" en las políticas sociales.

En unas declaraciones a los medios, Rouco ha advertido de que casi una cuarta parte de los asturianos está en riesgo de pobreza, con un 6,7% de la población sufriendo pobreza severa. "Estos datos no son una anécdota estadística, son el reflejo de una región que está siendo llevada a la miseria", ha señalado la diputada, quien ha responsabilizado al Gobierno de Asturias por no ofrecer "soluciones estructurales" y limitarse a "repartir subsidios como única respuesta".

Según la diputada de Vox, el modelo actual "genera dependencia en lugar de oportunidades". "La secuencia es clara, hay pobreza, no se ofrecen soluciones reales, se crean personas dependientes de ayudas y después se pretende convertir esa dependencia en rédito político", ha aseverado.

A su juicio, es una política que "cronifica el problema en lugar de resolverlo" en una región con un escenario "especialmente delicado" por el envejecimiento de la población, el aumento de la presión asistencial, el incremento de jubilaciones y la reducción del número de cotizantes, unido a un empleo "de baja calidad y salarios insuficientes".

"Cada vez hay más personas que necesitan ayudas y menos personas que sostienen el sistema. Es un círculo vicioso que este Gobierno no solo no corrige, sino que agrava con su modelo económico", ha alertado.