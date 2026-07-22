Vox carga contra PSOE y PP por compartir "marco ideológico" al aplicar la perspectiva de género al urbanismo en Oviedo

Archivo - La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha rechazado la proposición presentada por el Grupo Socialista para reforzar la incorporación de la perspectiva de género en la redacción del nuevo Plan General de Ordenación y ha cuestionado que PSOE y PP compartan "marco ideológico" al defender esta premisa.

En una nota de prensa, Peralta ha asegurado que esta proposición socialista "responde a un planteamiento puramente ideológico que nada tiene que ver con las verdaderas necesidades de los ovetenses". "Las familias no preguntan si una calle tiene perspectiva de género. Preguntan si pueden acceder a una vivienda, si encuentran aparcamiento, si sus hijos pueden ir seguros al colegio o si disponen de servicios públicos de calidad", ha argumentado la portavoz.

Peralta ha explicado que la iniciativa socialista parte de la premisa de que el nuevo Plan General debe profundizar en la perspectiva de género mediante nuevos mecanismos de participación, diagnósticos específicos y sistemas de evaluación. Sin embargo, Vox ha incidido en que la normativa vigente "ya obliga a incorporar esa perspectiva en la planificación urbanística y que el propio Ayuntamiento reconoce que ya está cumpliendo esas exigencias legales durante la tramitación del Plan General".

"Lo que estamos viendo es una discusión entre quienes quieren más ideología y quienes consideran que con la que ya están aplicando, es suficiente. No existe una discrepancia de fondo entre PSOE y Partido Popular. Comparten exactamente el mismo marco ideológico", ha denunciado.

Para la formación, el urbanismo debe responder a criterios de sentido común y orientarse a resolver los problemas cotidianos de los vecinos, en lugar de "convertirse en una herramienta al servicio de la ingeniería social". "Mientras unos presentan iniciativas para profundizar en la perspectiva de género, los otros presumen de que ya la están incorporando y que comparten la idea. El resultado es exactamente el mismo", ha apostillado Peralta.

Frente a ese modelo, la portavoz ha defendido que Oviedo necesita un Plan General "enfocado a dotar de un futuro próspero al Concejo, que debe dejar al margen los postulados ideológicos de la izquierda".