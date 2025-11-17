Vox carga contra el "relato ficticio" del Gobierno sobre el crecimiento demográfico en Asturias

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Vox en Asturias y portavoz parlamentaria en la Junta General del Principado, Carolina López, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa en la que ha acusado al Gobierno regional, presidido por el socialista Adrián Barbón, de estar "vendiendo un relato demográfico que nada tiene que ver con la realidad de Asturias", ya que esconde un problema estructural "que amenaza el futuro mismo de nuestra tierra".

López advirtió de que el Principado ha recuperado población, pero añadió que la noticia no solo puede quedarse en eso. Según explicó, Asturias tiene más habitantes, pero no porque los jóvenes asturianos puedan quedarse y formar en el Principado su proyecto de vida.

Aludió a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), que señalan que entre octubre de 2024 y octubre de 2025 Asturias ganó un total de 7.364 habitantes, pero perdió 8.587 asturianos de entre 25 y 50 años, una "franja clave" de población en pleno rendimiento laboral.

"De hecho, desde que Barbón es presidente, hemos perdido más de 30.000 asturianos en esta franja de edad", subrayó, "lo que evidencia que las cosas no se están haciendo bien desde el Gobierno asturiano".

Además, López recordó que el 80% del aumento de población en el último año corresponde a personas mayores de 65 años, registrándose 5.829 nuevos residentes de edad avanzada en ese periodo. "Vienen a disfrutar de su jubilación merecidísima, pero sin población activa y productiva, sin niños y sin jóvenes, Asturias se acabará muriendo", afirmó.

La portavoz de Vox señaló también que el Gobierno "oculta" otro dato clave, el relativo a que en el último año hay 12.277 extranjeros más y casi 5.000 asturianos menos.

"Asturias crece, sí, pero el reto demográfico no se soluciona perdiendo jóvenes ni recibiendo con los brazos abiertos a extranjeros mientras este Gobierno expulsa a los propios asturianos de su tierra", ha lamentado la dirigente de Vox.

Ante ese escenario, López reclama a Barbón que aclare cuál es su proyecto real para Asturias. "Si su plan es sostener el futuro demográfico sobre una población cada vez más envejecida, que lo diga alto y claro y que se prepare para reforzar unos servicios públicos que ya no aguantan más", ha advertido.

"Si quiere una Asturias viva, joven, que produzca y levante cabeza, entonces debe actuar cuanto antes y poner en marcha medidas reales", añadió.

Carolina López expuso las propuestas de VOX para revertir el deterioro demográfico, y se refirió al fomento del empleo de calidad, con menos trabas burocráticas e incentivos fiscales; vivienda asequible, incluyendo recuperar deducciones en el IRPF, eliminar el ITP-AJD y bonificar sucesiones y donaciones.

También reclama una bajada de impuestos, teniendo en cuenta que la inflación es "un impuesto silencioso que empobrece a los asturianos", así como "apoyo real" a las familias, con incentivos a la natalidad, deducciones en material escolar y alimentación, y mejoras en servicios públicos básicos como pediatría, transporte escolar, internet y comunicaciones.

"Hay que abrir caminos para nuestros jóvenes, no cerrarlos con burocracia, excusas e impuestos como hacen los socialistas", añadió la portavoz, quien recordó que "una Asturias sin asturianos no será Asturias".