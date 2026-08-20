Vox critica los "cambios de versión" del Principado sobre el centro de menores de La Florida

Archivo - La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López, ha participado este jueves en la concentración de los vecinos de La Florida, en Oviedo, contra la instalación de un centro de menores en el barrio. Allí ha denunciado la "falta de transparencia" y los "sucesivos cambios de versión" del Gobierno asturiano sobre el futuro de estas instalaciones.

López ha dicho que a diferencia del presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, Vox "está con los ciudadanos, a pie de calle y escuchando sus demandas".

Ha acusado al Principado de no querer escuchar a unos vecinos que están diciendo claramente que no quieren un centro de menores en el barrio.

La portavoz parlamentaria ha cargado especialmente contra las diferentes explicaciones ofrecidas desde que trascendieron los planes para La Florida. "Desde que se hizo público que se pretendía instalar aquí un centro, el Gobierno ha cambiado su versión un día tras otro. Ahora dicen que no vendrán nuevos menores, sino que trasladarán a los que se encuentran en otro centro. ¿A quién creemos? ¿Cuándo les creemos? Basta ya de que tomen el pelo de esta manera a los vecinos de La Florida", ha señalado.

López ha recordado además que el Principado reconoció que estudiaba diferentes alternativas para responder a las necesidades que pudieran derivarse de futuros traslados.

"A los pocos días de hacerse pública la situación de La Florida, el Gobierno decía que tenía que estudiar todas las alternativas posibles ante la llegada de menores desde Ceuta. Es una política que no escucha las necesidades de los barrios ni a sus vecinos", ha insistido.

Para Carolina López, la controversia trasciende el caso concreto de La Florida. "Hoy es La Florida, pero mañana puede ser El Cristo, Pumarín, La Corredoria, cualquier barrio de Gijón o cualquier municipio de Asturias", ha advertido.

"Tenemos mayores y dependientes esperando una atención, niños con necesidades educativas especiales que necesitan recursos y familias que no pueden acceder a una vivienda. Los recursos públicos son limitados y hay que establecer prioridades", ha concluido.