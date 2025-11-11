Vox critica el coste económico y la inseguridad jurídica del programa 'Alquilámoste'

Archivo - El diputado de Vox en la JGPA, Javier Jové, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox Javier Jové ha criticado este martes en la Junta General del Principado el programa de vivienda 'Alquilámoste', impulsado por el Gobierno asturiano, denunciando el coste económico que supondrá para los asturianos así como la inseguridad jurídica para los propietaios.

Según Jové, después de "fomentar la ocupación y la inquioocupación", el Gobierno asturiano ahora exige a los propietarios entregar sus inmuebles con descuentos del 30% al 50%, para luego "proporcionar protección", en un modelo que, en su opinión, recuerda a las prácticas de los gánsteres en tiempos de Al Capone.

Durante su intervención en la Comisión de Ordenación del Territorio de la Junta General, Jové ha criticado los costes asociados, como la morosidad en el pago de rentas y suministros, que según sus cálculos ascienden a cerca de 5 millones de euros, y ha cuestionado el impacto económico que tendría la expansión del programa en Asturias.

"Con un 30% de morosidad en los inquilinos de los programas vigentes y deudas acumuladas de casi cinco millones, trasladar estas cifras al Principado supondría un coste adicional incalculable para los asturianos", ha asegurado Jové.

Jové ha hecho referencia al País Vasco, donde el programa es más antiguo y "hay alrededor de 7.500 viviendas bajo esta modalidad". "El propietario cobra de la Administración, pague o no el inquilino, 590 euros de media; y el inquilino, de esos 590 euros, sólo paga 260. El gobierno regional se hace cargo de 330 euros, 330 euros que asumen todos los ciudadanos que viven para pagar sus alquileres", ha afirmado.

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha respondido defendiendo que 'Alquilámoste' es un programa voluntario, que garantiza el cobro mensual de la renta a los propietarios y la devolución del inmueble en buen estado, al tiempo que facilita a la clase trabajadora el acceso a alquileres asequibles.

Zapico ha insistido en que el programa ofrece ventajas fiscales a los propietarios y busca movilizar el parque de vivienda privado actualmente vacío en Asturias. Ha asegurado, refiriéndose a las críticas del diputado de Vox, que "la filosofía del programa es totalmente diferente a lo que nos quiere hacer creer". Además, ha adelantado que la resolución para iniciar 'Alquilámoste' se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el próximo jueves 20 de noviembre, momento a partir del cual los asturianos podrán adherirse.