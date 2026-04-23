Vox critica que el gobierno asturiano use "San Xurde" para "imponer la llingua y tradiciones inventadas"

Archivo - El diputado de Vox en la JGPA, Javier Jové, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General, Javier Jové, mostró este jueves el apoyo de su formación a la celebración del Día del Libro, destacando la importancia de la lectura y la promoción de la literatura, pero ha criticado que el Gobierno asturiano use "San Xurde" para "imponer la llingua y tradiciones inventadas".

"En Vox apoyamos, como no puede ser de otra manera, la lectura y la promoción de la literatura, y por eso respaldamos la conmemoración del Día del Libro, dijo Jové que, no obstante, criticó lo que considera una "politización" de esta celebración por parte del Gobierno del Principado.

Así ha incidido en que "ven intolerable es que desde el Gobierno se utilice esta fecha para inocular ideología y convertir una jornada cultural en una herramienta política". En este sentido, ha señalado directamente a la Consejería de Cultura.

"Se está aprovechando el Día del Libro para promocionar la llingua e intentar imponer tradiciones de nuevo cuño, creadas con el único objetivo de servir a un proyecto identitario de corto alcance", incidió.

Javier Jové extendió esta crítica al conjunto de la red de bibliotecas municipales en Asturias, alertando de que "estos espacios públicos, que deberían ser lugares de acceso libre a la cultura, se utilizan para promocionar la llingua e introducir de forma sistemática contenidos ideologizados".

En el caso de Oviedo, la concejala de Vox, Alejandra González cuestionó las actividades organizadas en la red municipal de bibliotecas con motivo de "San Xurde" orientadas a la promoción de la llingua.

"No vamos a permitir que las bibliotecas municipales se utilicen para imponer una política lingüística ni que se malgaste dinero público mientras existen carencias básicas en las instalaciones", dijo, al tiempor que anunció que llevarán esta cuestión a la próxima Comisión municipal de Educación para exigir explicaciones sobre el coste de estas actividades.