Vox critica la "hipocresía" de PSOE e IU al pedir ahora la Junta local de Seguridad que "rechazaron" antes

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX - Archivo

OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha criticado este miércoles la "hipocresía" de PSOE e IU por reclamar ahora la Junta Local de Seguridad cundo la habrían rechazado previamente. "Bienvenidos PSOE e IU a la preocupación por la seguridad. Llegan varios meses tarde. Nosotros estaremos donde estábamos cuando votaban en contra: exigiendo seguridad para todos los ovetenses, sin seleccionar los incidentes en función de quién pueda sacar rédito político de ellos", ha dicho la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta.

A través de una nota de prensa, Vox ha informado de que ha exigido al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que convoque una nueva Junta Local de Seguridad y que en su orden del día se incluya un análisis completo de la evolución de la criminalidad en el municipio, los episodios violentos registrados durante los últimos meses y las medidas adoptadas desde la última reunión de este órgano, celebrada en junio.

La formación considera especialmente "hipócrita" que PSOE e IU reclamen ahora la convocatoria de este órgano, después de haber rechazado anteriormente las advertencias de Vox sobre los problemas de seguridad trasladados por vecinos de diferentes barrios de Oviedo.

Desde Vox afirman que ya pidieron en marzo la convocatoria urgente de la Junta Local de Seguridad para abordar la situación de la delincuencia en el municipio, reforzar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y adoptar medidas concretas. "En aquel momento, las advertencias de Vox fueron calificadas de alarmismo y el PP justificó su rechazo aludiendo la existencia de hechos puntuales", han señalado.

"Ahora que PSOE e IU creen que pueden utilizar un incidente para construir su relato político, resulta que la Junta Local de Seguridad es urgentísima", ha dicho Peralta.

El grupo municipal recuerda que la Junta terminó celebrándose en junio, tres meses después de su primera solicitud, y reclama que una nueva reunión sirva para evaluar qué se acordó entonces, qué medidas se han ejecutado y cuáles han sido sus resultados.

"Nosotros no tenemos ningún problema con que se convoque. Es más: exigimos que se convoque. Pero debe servir para hablar de toda la seguridad de Oviedo, no para convertir un órgano institucional en un tribunal político alrededor del único incidente que ahora interesa a la izquierda", ha afirmado Peralta.

Por ello, Vox reclama que el orden del día incluya expresamente la evolución de los principales indicadores de criminalidad en Oviedo; los robos, agresiones y reyertas registrados durante los últimos meses; los episodios con armas de fuego ocurridos en agosto; la situación y disponibilidad de los efectivos policiales; las medidas concretas adoptadas desde la Junta Local de Seguridad celebrada en junio y una evaluación de los resultados de esas medidas y la aprobación de nuevas actuaciones.

Desde Vox señalan que, según los últimos datos del Ministerio del Interior, el índice de criminalidad ha aumentado un 7,5% en Asturias para el primer trimestre de 2026, mientras la criminalidad convencional subió un 8,5%,

"La seguridad no empieza ni termina en San Mateo. También existía cuando había disparos en Oviedo, cuando se producían reyertas o cuando los vecinos acudían al Ayuntamiento reclamando soluciones. La diferencia es que entonces esos problemas no servían al relato político que PSOE e IU pretenden construir ahora", ha afirmado la edil.

La portavoz insiste en que VOX mantendrá la misma posición que ha defendido durante todo el mandato: reclamar una mayor presencia policial, mejorar la coordinación entre administraciones y ofrecer una respuesta eficaz ante los problemas reales que trasladan los vecinos.