Vox critica el uso del asturiano en un examen de oposición del Principado

El diputado de Vox en la Junta General, Javier Jové, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox Asturias ha criticado este jueves el uso del asturiano en un examen de oposición para el acceso a la función pública del Principado y ha acusado al Gobierno de Adrián Barbón de avanzar hacia la oficialidad de la lengua "por la puerta de atrás".

El diputado de Vox en la Junta General Javier Jové ha criticado que parte de la prueba se desarrollase en asturiano y ha asegurado que los aspirantes no fueron advertidos previamente de esta circunstancia en la convocatoria.

Según ha señalado, los opositores "tienen derecho a conocer las condiciones de la prueba" y ha considerado que la introducción del asturiano sin previo aviso perjudica "la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública".

Asimismo, Jové ha sostenido que esta decisión supone un trato desigual entre los aspirantes y ha acusado al Ejecutivo autonómico de impulsar la oficialidad del asturiano "sin modificar el marco jurídico vigente".