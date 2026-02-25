Vox critica la visita de Pedro Sánchez a Asturias y la tacha de "propaganda socialista"

Archivo - La presidenta de Vox Asturias y portavoz parlamentaria, Carolina López. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de VOX en la Junta General, Carolina López, ha criticado este miércoles la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Asturias con motivo de la presentación de su plan para la denominada 'España vaciada', en un acto celebrado en Infiesto, y ha asegurado que se trata de "un nuevo ejercicio de propaganda socialista sin soluciones reales para el medio rural o la crisis demográfica".

"Es indignante ver a Barbón haciéndole el caldo gordo a Pedro Sánchez mientras Asturias sigue perdiendo población y oportunidades", ha afirmado la portavoz en una nota de prensa enviada este miércoles.

A juicio de la diputada, la presencia del jefe del Ejecutivo en la región plantea una cuestión: "¿Llega dos años tarde o es que la ley de Impulso Demográfico aprobada por los socialistas en Asturias no está sirviendo para nada?". Para Vox, dicha norma fue "un fraude y una cortina de humo" como, según ha recordado, denunciaron en su momento.

López ha criticado además que el Gobierno central hable de relevo generacional y apoyo a los jóvenes mientras "los propios socialistas en Asturias han dejado fuera a casi 100 ganaderos de las ayudas para incorporarse a la actividad agroganadera por falta de presupuesto". "No se puede venir a dar lecciones sobre el futuro del medio rural cuando se está asfixiando a quienes quieren trabajar en él", ha señalado.

Asimismo, la portavoz ha mencionado que Sánchez, como miembro del Consejo Europeo, ha respaldado el acuerdo con Mercosur, que a juicio de su formación perjudica al sector primario español. "Hablan de defender el campo mientras apoyan acuerdos que ponen en riesgo a nuestros productores", ha subrayado.