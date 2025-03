Vox defiende la "libertad de expresión" en los carteles antiabortistas de los 'mupis' de Oviedo

OVIEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox Oviedo, Sonsoles Peralta, ha recordado este jueves que "la libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser respetado" en relación con la petición del PSOE e IU de retirar los carteles que hacen referencia a una campaña publicitaria antiabortista promovida por la Asociación Católica de Propagandistas en los 'mupis' de Oviedo.

En la campaña se ve a un joven con Síndrome de Down debajo del mensaje "Hoy me felicitas. ¿Mañana me abortarías?. ¿No te parece un poquito hipócrita?".

"Hace unas semanas ambas formaciones defendían el derecho a la libertad de expresión en la manifestación del 8M y se escandalizaban por pedir la protección frente a los ataques a los sentimientos religiosos contra una figura como es la Virgen de Covadonga. Hoy esa misma izquierda pide la retirada de unos carteles que le molestan", ha indicado.

En este sentido, Peralta ha advertido de que la izquierda demuestra con estas actitudes "ser de nuevo los mayores censores de este país". "Dicen que su objetivo es la defensa de las mujeres, mientras aprueban leyes que despenalizan el aborto eugenésico que pone en riesgo la salud de las mujeres", ha indicado.

"La libertad de expresión y la censura depende del tema que se trate porque los carteles que piden retirar son una defensa a la vida, no se trata de atacar a las mujeres, ni a ningún otro colectivo. Nosotros seguiremos defendiendo la vida y la libertad y apoyaremos a todas las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad para que nadie se vea en la situación de tener que perder un hijo por falta de medios o de información", ha añadido.