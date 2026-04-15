Vox defiende en el Parlamento asturiano un plan de inversión en carreteras, rechazado por la izquierda

Archivo - Carretera N-634 a su paso por Valdés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista, Convocatoria y Covadonga Tomé (Grupo Mixto) han rechazado este miércoles en el Pleno una Proposición No de Ley (PNL) de Vox que instaba al Gobierno central y al Ejecutivo autonómico a impulsar un plan de choque de inversión en carreteras, reforzar la seguridad vial y realizar una auditoría integral de la red viaria.

La iniciativa, defendida por el diputado de Vox en la Junta General Gonzalo Centeno, reclamaba además la aprobación urgente de un plan de conservación de carreteras, la identificación de tramos de alta siniestralidad y la actuación en los denominados puntos negros, así como una revisión de los criterios de inversión en infraestructuras.

En el ámbito autonómico, el texto planteaba un plan de choque para revertir el déficit de conservación viaria estimado en 692 millones de euros en la red asturiana, junto con la publicación de un informe sobre el estado de los tramos más deteriorados.

Durante el debate, el parlamentario de Vox ha defendido la necesidad de actuar ante el "grave deterioro" de la red de carreteras y ha denunciado la "falta de voluntad política" de las administraciones competentes, así como el déficit inversor acumulado en los últimos años.

Centeno ha señalado igualmente la situación de las infraestructuras viarias como un problema de seguridad vial y cohesión territorial, y ha criticado la gestión del Ejecutivo autonómico, al que ha acusado de "pasividad".

Desde Vox se ha reclamado también la realización de una auditoría integral de la red viaria autonómica y una reorientación del gasto público hacia la conservación de infraestructuras.