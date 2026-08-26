Vox denuncia que el Ayuntamiento obliga a los ciudadanos a recurrir multas erróneas de la ZBE

Archivo - Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha denunciado la situación de ciudadanos que han recibido multas o propuestas de sanción de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que, según la formación, se han generado de forma errónea, y ha reclamado al equipo de gobierno que revise de oficio los expedientes afectados y anule las sanciones improcedentes.

Vox ha señalado que el propio PP ha reconocido, en respuesta a preguntas formuladas por el grupo municipal, la existencia de errores e incidencias en el funcionamiento del sistema que habrían provocado denuncias contra ciudadanos que no habían cometido ninguna infracción.

La formación ha indicado que preguntó expresamente si las sanciones erróneas que ya hubieran llegado a los afectados serían anuladas de oficio y que la respuesta recibida ha sido negativa, por lo que, según Vox, serán los propios ciudadanos quienes tendrán que solicitar su anulación.

La portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, ha considerado que esta situación genera "una mayor indefensión" para los ciudadanos. "El Ayuntamiento se equivoca, su sistema acusa de infringir la norma a quien no la ha infringido y encima obliga al vecino a defenderse de un error que ha cometido la propia Administración", ha denunciado.

Peralta ha señalado que, a juicio de su formación, el problema trasciende una incidencia técnica, ya que una Administración que dispone de un sistema sancionador debe garantizar su correcto funcionamiento antes de utilizarlo para perseguir infracciones.

Vox ha expresado asimismo su preocupación por que el Ayuntamiento, pese a conocer la existencia de los errores, no haya asumido la revisión de oficio de todos los expedientes potencialmente afectados.

"¿Y qué ocurre con el vecino que confía en que una denuncia del Ayuntamiento es correcta, paga y no reclama? ¿Tiene que asumir las consecuencias de que el sistema municipal haya fallado?", ha planteado Peralta.

La formación ha exigido al equipo de gobierno que revise de oficio todos los expedientes que puedan estar afectados por los errores detectados en relación con la Zona de Bajas Emisiones y que anule de inmediato aquellos en los que no exista una infracción real.