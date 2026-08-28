Vox denuncia que dos de cada tres cañones de nieve de Valgrande-Pajares no funcionan

Archivo - El diputado de Vox en la Junta General, Javier Jové, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General de Asturias Javier Jové ha desvelado este viernes en rueda de prensa las conclusiones de la auditoría encargada por el Gobierno asturiano sobre Valgrande-Pajares. Según ha explicado, el informe refleja que 49 de los 73 cañones de nieve instalados en la estación no funcionan y únicamente 24 permanecen operativos con un porcentaje mínimo de eficiencia, además de plantear actuaciones que pueden alcanzar los 1,4 millones de euros para garantizar el correcto funcionamiento del complejo.

El parlamentario ha detallado que el estudio establece diferentes grados de prioridad para recuperar el sistema de innivación. Entre las intervenciones prioritarias ha destacado la reparación de la balsa de agua que abastece las bombas, con un coste estimado de 335.000 euros, en una infraestructura sobre la que ya se ha actuado previamente.

Asimismo, la auditoría contempla la transformación o adaptación de 22 cañones Pegasus con más de 20 años de antigüedad, con un importe cercano a los 200.000 euros, junto a trabajos en válvulas, bombas y otros componentes.

Jové ha puesto el foco en que el informe se ha elaborado en marzo de 2026 sin que la Consejería haya promovido ninguna licitación ni anuncio de inversión desde entonces. A este respecto, el diputado ha criticado la falta de gestión ante la proximidad de la nueva temporada y ha advertido de que la estación continúa sin director, con las revisiones técnicas de los remontes pendientes y con dudas sobre la disponibilidad de piezas de recambio.

Finalmente, el representante de Vox ha recordado que Fuentes de Invierno carece de sistema de innivación y ha reprochado al Ejecutivo regional su incapacidad para ejecutar las inversiones prometidas en las estaciones de esquí asturianas. Por ello, ha reclamado al Gobierno del Principado que resuelva los problemas de ambos complejos invernales.