Vox denuncia "intervencionismo ideológico" en el proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia del Principado

La diputada de Vox Asturias Sara Álvarez Rouco durante la rueda de prensa de este martes en la Junta General. - EUROPA PRESS

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox Asturias Sara Álvarez Rouco ha criticado este martes el proyecto de Ley de Infancia del Principado, a la que su grupo presentará una enmienda a la totalidad, por su "intervencionismo ideológico" y el "desplazamiento de la responsabilidad familiar".

Álvarez Rouco ha indicado en una rueda de prensa que el proyecto debe ser sometido a una revisión integral orientada a "reforzar el papel de las familias, a garantizar la neutralidad institucional, a mejorar la seguridad jurídica y a centrar la actuación pública en vías eficaces, acordes a su estabilidad presupuestaria".

La parlamentaria ha defendido que el número de menores tutelados "debería ser el menor posible" y ha criticado que la norma no apueste por la prevención ni por el trabajo con las familias. "No se plantea colaborar con las familias para anticipar conductas disruptivas, algo que podría evitar que muchos menores acabasen bajo la tutela del Principado", ha señalado.

También ha cuestionado el abordaje de las fugas en centros de menores, recordando que "en el pasado reciente hubo escándalos como los de la explotación sexual o prostitución de menores fugadas" a lo que "no se encuentra solución con los nuevos protocolos".

La diputada de Vox ha sostenido que la futura ley debería centrarse en la protección integral del menor, el refuerzo de las familias como entorno natural de desarrollo y la mejora de los mecanismos de prevención, atención y coordinación institucional. Sin embargo, a su juicio, el texto "no responde a estos objetivos desde un punto de vista técnico y neutral" y, por el contrario, incorpora "planteamientos ideológicos" y amplía el intervencionismo de la Administración en el ámbito familiar.

En esta línea, ha criticado que la norma no refuerza el papel de las familias ni garantiza su autonomía, al tiempo que "desplaza el principio de responsabilidad de padres y tutores" en favor de una mayor intervención administrativa. También ha rechazado la inclusión de la perspectiva de género en el articulado, al entender que la protección de la infancia "no puede estar sometida a posicionamientos ideológicos".

Respecto a los menores extranjeros no acompañados, ha defendido que el principio rector debe ser "la vuelta a su entorno familiar de origen", señalando que la permanencia prolongada bajo tutela en España "no es una solución ni desde el punto de vista humano ni de su desarrollo".

Álvarez Rouco ha dirigido además sus críticas al impacto económico del proyecto, aludiendo a informes que advierten de un aumento del gasto público sin una adecuada cuantificación. "La memoria económica es claramente deficiente y no especifica cómo se financiarán las medidas", ha señalado.

Según ha indicado, los protocolos actuales "no han logrado reducir estas situaciones" y el proyecto de ley "no introduce medidas que permitan corregirlas".