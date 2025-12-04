Vox denuncia la "situación insostenible" del campo de fútbol Luis Oliver

Sonsoles Peralte - VOX

OVIEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha denunciado la "situación insostenible" del campo de fútbol Luis Oliver, donde "el mal estado de la barandilla de la grada, parece ser que ha provocado la caída de una niña de 4 años, pese a que el Ayuntamiento fue advertido por escrito y con fotografías desde hace meses".

Según la edil, Sonsoles Peralta, como consecuencia, las gradas han sido cerradas, se ha limitado el acceso de las familias por las escaleras y se han clausurado bares y baños, con el riesgo de que los próximos partidos se disputen a puerta cerrada.

La concejala recuerda que la reparación de los barrotes dañados tendría un coste reducido y sólo requiere "voluntad política", por lo que reclama al equipo de gobierno que actúe de inmediato y acometa la reparación urgente para garantizar la seguridad básica de quienes utilizan estas instalaciones.

"No un simple apaño puntual, sino la puesta en marcha de un plan urgente de revisión y reparación de todos los equipamientos deportivos del municipio, empezando por aquellos que ya han sido señalados por clubes y vecindario. Antes de destinar recursos a medallas, títulos y campañas, el Ayuntamiento debe garantizar lo esencial: seguridad, mantenimiento y respeto a los clubes y a las familias que cada fin de semana llenan de vida el deporte ovetense", dijo Peralta.