Vox denuncia la utilización de San Mateo para el adoctrinamiento político

Archivo - Las concejalas de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo Alejandra González y Sonsoles Peralta (Portavoz). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo denunció este viernes la utilización de San Mateo para el adoctrinamiento político y recordó que el PP comparte socios con quienes arruinan las fiestas de verdad.

La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta, recordó que las fiestas de San Mateo, "lejos de ser un espacio de encuentro y celebración para todos los ovetenses, se han convertido en un escaparate ideológico al servicio de la izquierda radical, con la pasividad y la complicidad del PP".

Así ha indicado que este jueves coincidiendo con el comienzo de los festejos locales, el colectivo autodenominado 'Fiestes Populares' acusó al alcalde, Alfredo Canteli, de "arruinar" las fiestas, reivindicando un modelo festivo "popular, diverso y reivindicativo", en el que ellos mismos reconocen que, los beneficios de las casetas se destinan a financiar al 100% proyectos políticos y sociales. Además, han anunciado una programación paralela con cocina palestina, venta de 'Palestine Cola' y otros actos para dar apoyo al pueblo Palestino y condenar al Estado de Israel".

"Esto demuestra que su objetivo no es San Mateo ni Oviedo, sino utilizar las fiestas para difundir su agenda ideológica. La situación quedó clara tras el pregón de ayer, cuando colectivos propalestinos irrumpieron para reventar el inicio oficial de las fiestas, portando pancartas contra Israel y transformando lo que debía ser un acto de convivencia y festejo en una protesta política", dijo Peralta.

Desde Vox recuerdan que los representantes políticos de estos colectivos son precisamente los socios con los que el PP negocia en el Ayuntamiento de Oviedo. "El modelo festivo del señor Canteli ha fracasado: ni hay tradición, ni hay unión, ni hay respeto a los ovetenses, sino una continua cesión de espacio a la izquierda que utiliza San Mateo como plataforma para su propaganda ideológica", indica la formación de Vox.

"Los ovetenses merecen unas fiestas libres de manipulación ideológica, una celebración que ponga en valor nuestra tradición y que esté a la altura de la capital de Asturias. Lo que vemos hoy es la consecuencia de un alcalde que renuncia a defender a Oviedo y prefiere pactar con quienes lo atacan", señaló Sonsoles Peralta.