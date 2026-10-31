Vox destaca la rebaja del 20% de la viñeta en Tineo y anuncia nuevos cambios fiscales

OVIEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox Tineo ha informado de la aprobación de una reducción del 20% del coeficiente del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido como la viñeta, que se aplicará a partir de 2027. La formación atribuye la medida a una propuesta que asegura haber defendido desde el inicio de la legislatura.

El portavoz municipal de Vox, Sergio Martínez, ha valorado la modificación de la ordenanza fiscal y ha afirmado que demuestra que es posible reducir los impuestos municipales. "Hemos demostrado que bajar impuestos es posible", ha señalado.

La formación también ha avanzado que, según sus previsiones, en 2027 se aplicarán otras medidas fiscales, entre ellas una rebaja del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la supresión de determinados tramos horarios del estacionamiento regulado.

Martínez ha defendido que estas medidas forman parte de la política fiscal que plantea su grupo, basada, según ha indicado, en reducir el gasto que considera innecesario para aliviar la carga económica de los vecinos.