Vox entrega los juguetes recogidos en su campaña navideña a asociaciones de Oviedo y Gijón

OVIEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de jóvenes de Vox ha entregado este martes los juguetes recogidos durante las últimas semanas en el marco de su campaña navideña, con el objetivo de que ningún niño de Asturias se quede sin regalos esta Navidad.

Los juguetes han sido entregados a la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo y a la asociación Culturas Vivas de Gijón, encargadas de repartirlos entre los niños que residen en Asturias durante las fiestas.

La iniciativa, impulsada de forma voluntaria por los jóvenes de Vox y con la colaboración de vecinos, busca "transmitir valores de solidaridad, apoyo a la familia y responsabilidad con quienes atraviesan mayores dificultades".

Desde la formación destacan el compromiso de los participantes y de las asociaciones colaboradoras, subrayando su intención de "contribuir a una Asturias más solidaria, especialmente en fechas de unión y esperanza".