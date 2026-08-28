Vox exige explicaciones al Ayuntamiento de Oviedo tras los destrozos en el Palacio de los Deportes por la lluvia

Archivo - Palacio de los Deportes de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo exigirá explicaciones al Ayuntamiento tras los destrozos ocasionados por la tromba de agua de este jueves en el recién remodelado Palacio de los Deportes.

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha considerado "inaceptable" lo sucedido en una actuación que, según ha recordado ha costado 26 millones de euros, acumula un sobrecoste cercano a los ocho millones y sufrió más de 16 meses de retraso.

"Estamos hablando de una obra de enorme envergadura y coste para los ovetenses. Queremos saber si el proyecto contemplaba adecuadamente episodios de lluvias estas características y si las redes de saneamiento y las obras de urbanización, tanto interiores como exteriores, fueron correctamente dimensionadas, ejecutadas y mantenidas", ha señalado Peralta.

La formación ha recordado además que lleva más de año y medio planteando dudas sobre diferentes aspectos de la ejecución de las obras mientras el equipo de gobierno ha defendido reiteradamente la correcta ejecución de los trabajos.

En este sentido ha incidido Peralta en que "hoy la obra estrella del mandato de Canteli hace aguas y lo ocurrido refuerza las dudas que llevan tiempo planteando". Por eso ha indicado que el PP debe dar explicaciones y aclarar qué ha fallado.

La formación reclamará al Ayuntamiento un análisis pormenorizado de las causas y explicaciones sobre el estado y dimensionamiento de las redes de saneamiento tanto del interior como del exterior del recinto, incluida la glorieta del Palacio de los Deportes.