Vox exige explicaciones a Canteli por episodios de armas de fuego en Oviedo

Archivo - La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta, en una imagen de archivo - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha exigido al alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, que explique qué medidas concretas que se adoptaron tras la última Junta Local de Seguridad y cuáles han sido sus resultados, después de registrarse un nuevo episodio con armas de fuego en la ciudad, el segundo en apenas quince días, según la formación política.

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha señalado que "cuando una vecina está tranquilamente en su casa y una bala atraviesa la ventana de su vivienda, no estamos hablando de percepciones ni de alarmismo. Estamos hablando de hechos que deberían preocupar, y mucho, a quienes tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los ovetenses".

Desde Vox señalan que este nuevo suceso se produce apenas dos semanas después del tiroteo registrado en pleno centro de Oviedo, tras el que fue detenido un hombre y en cuya investigación fueron intervenidos varios kilos de cocaína, dinero en efectivo y un arma de fuego.

Para la formación política, la sucesión de ambos episodios obliga al Gobierno municipal a abandonar los mensajes complacientes y explicar qué está ocurriendo. "En apenas quince días hemos tenido dos episodios con armas de fuego. No vamos a aceptar que se normalicen ni que la respuesta política vuelva a limitarse a decir que Oviedo es una ciudad segura", ha advertido Peralta.

Ha recordado que la Junta Local de Seguridad se reunió hace apenas tres meses después de las reiteradas denuncias sobre el deterioro de la seguridad en distintos puntos de la ciudad. Peralta considera que ha llegado el momento de hacer balance. "La Junta Local de Seguridad no puede consistir en reunir a responsables políticos y policiales, hacerse la foto y dar el asunto por resuelto. Tres meses después queremos saber qué medidas se acordaron, cuáles se pusieron en marcha y qué resultados han tenido", ha dicho.

"Porque si después de aquella reunión los ovetenses no conocen las medidas adoptadas y ahora nos encontramos con dos episodios con armas de fuego en quince días, es legítimo preguntarse para qué ha servido", ha añadido. El Grupo Municipal reclamará además información sobre la evolución de las intervenciones de armas de fuego en Oviedo y sobre la posible vinculación de este tipo de armas con operaciones relacionadas con el tráfico de drogas.