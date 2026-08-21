Vox exige reforzar la seguridad y recuperar la policía de proximidad en Oviedo

Archivo - La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha emitido una nota de prensa este viernes en la que exige al equipo de Gobierno que refuerce la presencia policial en los barrios y recupere una verdadera policía de proximidad ante las crecientes quejas que estarían trasladando los vecinos por problemas de "delincuencia, vandalismo y degradación del espacio público".

Desde Vox explican que en los últimos días han recibido avisos procedentes de Ventanielles y el entorno del Parque del Este, que se sumarían a las denuncias que desde hace meses llegan desde otros puntos de la ciudad.

Las quejas de Ventanielles se refieren a la percepción de un aumento de la delincuencia, al tiempo que reclamarían que las patrullas no se concentren únicamente en el centro y el casco antiguo. A ello se añaden las quejas que habrían sido trasladadas desde la avenida de Torrelavega y el entorno del Parque del Este, donde los vecinos referirían pintadas en fachadas y portales y la aparición de numerosas jeringuillas junto a zonas residenciales y próximas a espacios infantiles. También se habría comunicado a Vox episodios de daños graves en vehículos en otros puntos de la ciudad.

"Estamos hablando de vecinos que llevan años viviendo en sus barrios y que nos están diciendo que ven cómo su entorno se deteriora y cómo determinados problemas se repiten sin que perciban una respuesta suficiente", ha dicho la portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta.

"Primero fue el Antiguo, después San Lázaro-Cano Mata, Pumarín, San Claudio y ahora vuelven a llegarnos avisos de Ventanielles y Parque del Este. Cuando las quejas empiezan a repetirse en barrios diferentes, el Ayuntamiento no puede seguir tratando cada episodio como si fuera un hecho aislado", sostiene Peralta.

Para Vox resulta imprescindible reforzar las patrullas preventivas y recuperar el concepto de policía de proximidad, con agentes que conozcan los barrios, mantengan contacto directo con vecinos y comerciantes y permitan actuar antes de que los problemas se enquisten. "Quien vive en Ventanielles, Pumarín, San Lázaro o cualquier otro barrio tiene exactamente el mismo derecho a sentirse seguro que quien vive junto a la calle Uría", ha afirmado Peralta.

Desde Vox exigen al alcalde, Alfredo Canteli, que deje de "minimizar" las advertencias vecinales y establezca una estrategia de seguridad que alcance a todo el municipio. "Un Ayuntamiento puede llenar Oviedo de cámaras para vigilar matrículas y multar conductores, pero de poco sirve presumir de tecnología si después los vecinos preguntan dónde están los policías cuando los necesitan", ha subrayado Peralta.