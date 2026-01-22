Vox exige transparencia en la composición de La comisión de seguimiento y el cronograma para La Vega

Archivo - Antigua fábrica de armas de La Vega - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado dos iniciativas en la Comisión de Urbanismo para exigir transparencia sobre la comisión mixta de seguimiento del convenio de La Vega, reclamar el cronograma completo aprobado el pasado 20 de enero y preguntar sobre la composición de la Comisión Mixta de Seguimiento.

La primera iniciativa denuncia la falta de acceso al cronograma aprobado en la primera reunión de la comisión. La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, se ha referido a las declaraciones "contradictorias" del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, al respecto.

Vox formula varias preguntas concretas en esta comisión, entre ellas si ya está decidido que se va a dar inicio al desarrollo urbanístico a través de un Plan Especial, si ya está redactado tal y como afirma el Alcalde, quién lo ha redactado, si realmente se presentará este otoño, quién lo redactó, si condicionara el concurso de ideas y con qué se inicia realmente el desarrollo, si con el Plan Espacial o con el concurso de ideas.

La segunda iniciativa cuestiona la composición de la comisión mixta de seguimiento, prevista en la cláusula octava del convenio como paritaria con dos representantes de cada una de las partes: Ministerio de Defensa, Principado de Asturias y Ayuntamiento de Oviedo. Sin embargo, desde Vox explican que según la web municipal, asistieron tres representantes del Ministerio, dos del Principado y sólo uno del Ayuntamiento (Nacho Cuesta como presidente).

"Desde Vox no vamos a tolerar que un proyecto estratégico como La Vega avance a espaldas de la oposición y sin respetar las cláusulas del Convenio firmado entre administraciones", advierte Peralta.

Vox plantea ocho preguntas sobre "as razones del desequilibrio, los representantes definitivos, el cumplimiento de la paridad y la justificación de las delegaciones en miembros distintos a lo recogido en el Convenio y ruega adjuntar el documento oficial de la composición de la Comisión de Seguimiento donde se señalen los cargos para garantizar la transparencia".

También exigen aclarar si la comisión mixta de seguimiento se ajusta a lo pactado en el convenio. "Porque debe ser una comisión paritaria, con dos representantes por cada administración, y la propia información del Ayuntamiento genera dudas razonables sobre su composición real. Si se está incumpliendo, el equipo de gobierno tiene que explicarlo y corregirlo de inmediato", ha concluido Sonsoles Peralta.