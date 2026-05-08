Vox Gijón exige frenar la retirada del Monumento Héroes del Simancas

GIJÓN, 8 May. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, preguntará en el próximo Pleno al Gobierno local qué medidas va a adoptar ante la decisión anunciada por el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, de ordenar la retirada del monumento a los Héroes del Simancas en un plazo de cuatro meses.
Rouco, a través de una nota de prensa, ha criticado que el Gobierno del Principado pretende "utilizar el sectarismo ideológico para atacar un conjunto escultórico protegido y abrir un nuevo episodio de revanchismo político contra el patrimonio gijonés".
Desde Vox se ha recordado que el monumento se encuentra incluido en el Catálogo Urbanístico Municipal, circunstancia que le otorga protección específica y limita cualquier actuación que afecte a la fachada en la que está emplazado.
Asimismo, Rouco ha destacado el valor artístico e histórico del conjunto, obra del arquitecto Luis Moya Blanco -autor también de la Universidad Laboral de Gijón- y del escultor asturiano Manuel Álvarez-Laviada Alzueta.
"Estamos hablando de una pieza protegida y vinculada a autores de enorme relevancia patrimonial", ha remarcado la portavoz de Vox, quien ha considerado que resulta "gravísimo" que el Gobierno asturiano pretenda actuar "como una apisonadora ideológica, ignorando tanto la legislación de patrimonio como el valor histórico y artístico del conjunto", ha recriminado Rouco.
A mayores, ha recalcado que el monumento está amparado por el artículo 46 de la Constitución Española, por la Ley de Patrimonio Histórico Español y por la Ley de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias.
Al tiempo, ha recordado que hace apenas una semana Vox puso en marcha una campaña de recogida de firmas a través de su página web para mostrar el rechazo ciudadano a la retirada del monumento y defender su permanencia.
Según Rouco, la iniciativa está siendo un "éxito", y en apenas unos días ya se acerca a las 1.000 firmas, lo que, a su juicio, demuestra que muchos ciudadanos "no están dispuestos a permanecer callados mientras el Gobierno de Barbón intenta borrar parte de nuestra historia y del patrimonio asturiano".