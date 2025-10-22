Vox insta al Ayuntamiento a licitar el suministro de equipamiento para la Policía Local

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha instado al Ejecutivo local a que renueve "urgentemente" el Acuerdo Marco para solucionar la falta de dotación del material de la Policía Local necesario para llevar a cabo sus funciones en las condiciones adecuadas.

En nota de prensa, la portavoz Sonsoles Peralta ha explicado que el Acuerdo Marco y los contratos de suministro de vestuario, calzado y otros materiales para la policía de Oviedo, se adjudicaron en mayo por un periodo de 4 años. "Se deduce, por tanto, que las vigencias de los mismos han finalizado en el mes de mayo de 2025 y el equipo de gobierno del PP de Canteli aún no ha licitado el nuevo contrato", ha razonado.

Por otro lado, Peralta ha puesto el foco en el simulador táctico de realidad virtual 'Octopus', adquirido por un importe de 18.029 euros y anunciado como una herramienta pionera para la formación avanzada de la Policía Local en intervenciones complejas.

"Fuentes policiales nos han confirmado que dicho simulador no se está utilizando, ni se ha incorporado a los programas de formación ordinaria o de actualización. Esto supone una inversión pública actualmente infrautilizada o inactiva, y deja sin efecto los supuestos beneficios operativos que justificaron su adquisición", señala Sonsoles Peralta.

"De ser así, estaríamos ante un nuevo ejemplo de gasto tecnológico sin planificación ni continuidad, que no mejora el servicio público, ni responde a las verdaderas necesidades del cuerpo, mientras persisten carencias materiales y de personal", ha aseverado la portavoz de Vox.