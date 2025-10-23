Vox lamenta que el jurado los Princesa de Asturias "se deje llevar por consignas políticas al elegir a premiados"

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox Asturias ha reafirmado su apoyo a los Premios Princesa de Asturias, unos galardones que "son el orgullo de Asturias", pero lamenta que "su jurado se deje llevar por consignas políticas a la hora de elegir a premiados como los de Ciencias Sociales y Concordia de este 2025".

A través de una nota de prensa los representantes de Vox indicaron que estarán presentes en la entrega de los Premios Princesa de Asturias, considerados el referente cultural e institucional más importante en esta región y el equivalente hispano de los Premios Nobel.

Sin embargo, la formación considera que "el prestigio internacional de estos galardones se ve empañado cuando se utilizan para reforzar una visión ideológica y política parcial". Como ejemplo, han puesto "la designación del Museo Nacional de Antropología de México para el Princesa de Asturias de la Concordia".

Según Vox, esta elección "ha sido inmediatamente aprovechada por la presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, para hablar de un pasito y un gesto de la Corona española" hacia el "reconocimiento de las atrocidades de la conquista".

También han mencionado al galadornado con el premio de Ciencias Sociales, Douglas Massey, como "otro ejemplo de sesgo político al tratarse de un experto conocido por su defensa de fronteras abiertas en materia de inmigración".

Vox ha pedido que los jurados de los Premios Princesa de Asturias "se mantengan al margen de consignas políticas, e impidan que corrientes ideológicas condicionen sus decisiones".