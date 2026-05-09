Vox llevará al pleno el debate sobre la política municipal de vivienda y la "falta de rumbo" del Ayuntamiento de Gijón

Archivo - Intervención de Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón y concejala de Festejos, en el Pleno Municipal - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón preguntará en el próximo Pleno por la hoja de ruta del equipo de gobierno en materia de vivienda tras considerar que las medidas anunciadas durante el mandato han fracasado.

La portavoz en Gijón, Sara Álvarez Rouco, ha criticado este sábado las políticas impulsadas por el Ejecutivo local y ha señalado que reflejan "una absoluta falta de rumbo y un desconocimiento total de cómo funciona realmente el mercado de la vivienda".

Desde la formación han recordado que fueron los únicos que se opusieron en 2023 a instar al Principado a iniciar el procedimiento para declarar zonas tensionadas en barrios como Cimadevilla y La Arena, una medida que, según Vox, el gobierno local acabó frenando posteriormente.

Asimismo, Vox ha cuestionado el desarrollo del denominado 'Plan Llave', presentado para promover al menos 500 viviendas públicas, al señalar que se han producido licitaciones desiertas y retrasos.

La formación también ha criticado el programa 'Gijón confía alquilando', impulsado por Emvisa para incrementar la oferta de alquiler, y el modelo de viviendas colaborativas promovido por el Ayuntamiento.

Por ello, Vox preguntará en el próximo Pleno "cuál es la hoja de ruta real del Ayuntamiento en materia de vivienda ante la falta de resultados, los continuos bandazos y el fracaso evidente de todas las medidas anunciadas hasta ahora".