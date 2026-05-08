Vox Oviedo anuncia una acción coordinada contra la regularización extraordinaria en toda la comunidad

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha anunciado este viernes que llevará a la próxima Comisión de Economía Interior, Contratación, Seguridad Ciudadana y Participación una iniciativa en la que rechaza una regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación irregular y plantea reforzar el control administrativo en la gestión municipal.

La propuesta, que la formación ha apuntado que presentará de forma coordinada en toda Asturias, será defendida por la portavoz en la Junta General y presidenta de Vox Asturias, Carolina López, quien sostiene que los recursos públicos deben destinarse "a los asturianos".

En el ámbito local, la portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta, ha señalado que el procedimiento de regularización está provocando una mayor demanda en servicios como padrón, registro y servicios sociales, lo que, según afirma, genera "una sobrecarga significativa" en la gestión municipal.

La iniciativa plantea rechazar el proceso de regularización, solicitar la derogación de la norma y reforzar la verificación de documentación e informes de vulnerabilidad. Además, pide evitar refuerzos extraordinarios de personal o recursos para estos procedimientos y mantener la tramitación dentro de los medios ordinarios del Ayuntamiento.