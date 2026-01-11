Vox Oviedo critica las "deficiencias" en los Jardines de La Rodriga y exige reparaciones urgentes al Ayuntamiento

Vox Oviedo exige la reparación urgente de los accesos a los Jardines de La Rodriga ante el riesgo para los vecinos - VOX OVIEDO

OVIEDO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado un ruego en la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos para que el Consistorio "actúe de forma inmediata en los Jardines de La Rodriga". Según han informado, el acceso mediante pasarela metálica y escaleras "presenta graves deficiencias de mantenimiento, con riesgo para los usuarios y vulnerando la normativa de accesibilidad vigente".

Su portavoz, Sonsoles Peralta, ha criticado que la escalera de acceso presenta peldaños deteriorados, ausencia de piezas pétreas e invasión de vegetación, "lo que dificulta el tránsito y aumenta el riesgo de caídas". Además, la pasarela metálica y el pasamanos que comunican con el elevador están repletos de pintadas y en avanzado estado de corrosión, con peligro de desprendimientos que podrían causar lesiones a los peatones.

Peralta ha recordado que la legislación autonómica en materia de accesibilidad obliga a garantizar que parques y espacios públicos existentes cuenten con itinerarios peatonales seguros, pavimentos en buen estado y ausencia de barreras, prestando especial atención a las personas con discapacidad.

"Estas normas exigen que el pavimento sea compacto, duro, regular, antideslizante y sin resaltes indebidos, condiciones que no se cumplen actualmente en el acceso a los Jardines de La Rodriga. No es una cuestión estética, es una obligación legal y una cuestión de seguridad", ha subrayado.

El ruego presentado pone el foco en que el propio Ayuntamiento cuenta con un Contrato de Conservación y Mantenimiento Integral del viario municipal (2025-2029) que incluye la reparación y reposición de pavimentos, aceras y áreas peatonales en zonas urbanizadas. "No hay excusa para antener la situación de abandono", ha añadido Peralta.