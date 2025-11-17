Vox Oviedo denuncia "absoluto descontrol" en el expediente de la pista de atletismo de Prados de la Fuente

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha denunciado este lunes el "absoluto descontrol" que arrastra el expediente de la pista de atletismo de Prados de la Fuente, "un proyecto anunciado por el equipo de gobierno como uno de sus grandes compromisos, que acumula más de año y medio de retraso, cambios en el proyecto inicial y falta de respuesta a las reclamaciones de la empresa adjudicataria".

Peralta ha señalado que, tras revisar el expediente actualizado a 30 de octubre, "faltan documentos clave", como la respuesta al recurso presentado por la empresa el 16 de julio, contestación al escrito que acompañaba la entrega del proyecto constructivo en septiembre, en el que se advertían posibles reclamaciones económicas, y cualquier justificación técnica sobre el cambio de criterio respecto a la necesidad del Estudio de Detalle.

La edil ha recordado que la entrega del proyecto definitivo, que debía producirse en tres meses, se ha retrasado un año y cuatro meses, "y el único responsable ha sido el Ayuntamiento de Oviedo, que impuso modificaciones en un anteproyecto que tardó más de seis meses en aprobar tras varios requerimientos de la empresa, generando sobrecostes y retrasos en el inicio de las obras".

Vox también ha denunciado la falta de documentación que explique el cambio de criterio sobre la necesidad del estudio de detalle. "En abril el Ayuntamiento afirmó que era necesario, mientras que en el Pleno de octubre el teniente alcalde, Nacho Cuesta, señaló que ya no lo era, sin que conste informe técnico, fecha de decisión ni comunicación a la empresa", ha afirmado Peralta.

"Este tipo de actuaciones son un síntoma más de la improvisación permanente del PP, que gestiona obras millonarias sin rigor, sin transparencia y sin respeto por los procedimientos", ha añadido Peralta, quien ha advertido de que las reclamaciones económicas de la empresa podrían generar un sobrecoste importante para el Consistorio.

La portavoz ha exigido al equipo de gobierno que aporte todas las resoluciones, informes y comunicaciones que faltan en el expediente y que se informe claramente sobre las posibles reclamaciones económicas.

Vox defenderá en la próxima comisión que se incorporen al acta todos los documentos que acrediten las decisiones del Ayuntamiento y que se complete "de inmediato" el expediente, para que "los ovetenses sepan qué ha ocurrido y cuánto va a costar realmente la pista de atletismo".