Vox Oviedo denuncia "la deriva intervencionista" del PP con su adhesión al programa 'Alquilámoste'

Archivo - La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo criticó este jueves la decisión del equipo de gobierno del Partido Popular de adherirse al programa autonómico 'Alquilámoste', una iniciativa que, a juicio de la formación, "supone un paso más en la asunción de políticas propias de la izquierda y del intervencionismo en materia de vivienda".

La portavoz del Grupo Municipal Vox, Sonsoles Peralta, señaló que el PP de Canteli "ha asumido sin matices, el marco ideológico de la izquierda, aplicando en Oviedo políticas que ya han demostrado ser un fracaso allí donde se han implantado".

En este sentido Peralta advirtió de que este tipo de programas "no aumentan la oferta de vivienda, sino que la reducen, porque generan desconfianza entre los propietarios, introducen inseguridad jurídica y penalizan a quienes quieren poner sus viviendas en alquiler".

"No se puede pretender que los propietarios confíen en una Administración que no es capaz ni siquiera de gestionar correctamente su propio parque público de vivienda y que acumula importantes niveles de impago", dijo la concejala.

Dice Vox que el que el número de viviendas inscritas en Oviedo sea de tan solo 15, evidencia se trata de "una operación de propaganda más que ante una solución real al problema de la vivienda".

"Quince viviendas no solucionan absolutamente nada. Lo único que demuestra este dato es que el programa no resulta atractivo ni para los propietarios ni para el mercado, y que el Partido Popular ha preferido sumarse al discurso del Principado antes que defender políticas eficaces", dijo Peralta.