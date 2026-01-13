Vox Oviedo denuncia ante Patrimonio la entrada de camiones de alto tonelaje al Campo San Francisco

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, y la concejala Alejandra González, muestran la denuncia presentada ante Patrimonio. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha anunciado este martes que su grupo ha presentado una denuncia ante la dirección general de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Cultura, por la entrada de camiones de alto tonelaje al Campo San Francisco de la ciudad.

En unas declaraciones a los medios, Peralta ha explicado que la denuncia llega después de que el Ayuntamiento confirmase, vía respuesta por escrito, que los camiones de más de 12.500 kilos de peso tienen prohibida la entrada al Campo.

"Tenemos fotos de camiones de alto tonelaje que han entrado" y han "causado destrozos", ha asegurado, con tonelajes que superan esa restricción en un espacio catalogado como un jardín histórico incluido en el inventario de Patrimonio y con un grado de protección integral. Estos camiones, que entraron al Campo en las fiestas de San Mateo para la instalación de casetas y en Navidad para la colocación de luces, superaban los 13.000 kilos y la masa máxima autorizada de 35.000, y sus matrículas no coincidían con las de los camiones autorizados.

La permisividad con la entrada de estos camiones es, a juicio de Peralta, una muestra de que el Equipo de Gobierno de Alfredo Canteli (PP) ha hecho del Campo San Francisco un "recinto ferial", llevando a cabo en su interior "un uso irregular" desde que llegó a la Alcaldía.

La denuncia ante la Consejería de Cultura supone "un paso más" en defensa del patrimonio ovetense, ya que desde Vox consideran que el mal uso de este espacio "no puede quedarse en la apertura de un expediente".